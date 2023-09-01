نسمة عبد العزيز تشعل محكى القلعة بأغاني الريس متقال

أشعلت عازفة الماريمبا الفنانة نسمة عبد العزيز حفلها بمحكى القلعة بأغنية الكينج محمد منير يونس، وتجاوب معها الجماهير وقاموا بغنائها مع عزفها.

وحرصت نسمة عبد العزيز خلال حفلها فى مهرجان محكى القلعة على تقديم فقرة غناء صعيدى للريس كرم الجهيني ونجله محمود، أدى فيها أغانى الريس متقال "اتفرج ع الحلاوة".



وعلى جانب آخر قال الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة «الحياة» إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هو مهرجان عظيم وعريق، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري وهو ما يميز هذا المهرجان.





وتابع أمير الغناء العربي، نشعر بالفرحة والحب حين نلتقي جمهور مهرجان القلعة الذي ربما لم تتح له الفرصة للتواجد في حفلات دار الأوبرا المصرية، ودائما ما تكون الحفلات كاملة العدد وهذا دليل على وجود الفن داخل الإنسان المصري وأنه محب وذواق بشكل كبير، مؤكدًا أن الجمهور «بيشيل الفنانين من على الأرض شيل».



وأضاف هاني شاكر، إنه يكون سعيدا حين يلتقي الجمهور والأسر المصرية والعربية في القلعة والمهرجانات المختلفة ويتناقشون معه ويرى أن الفن الذي يقدمه حيا ويعيش مع الأجيال المختلفة.

وحول حفله غدا في الدورة 31 من مهرجان القلعة، أكد أن حضر برنامجا مختلفا للحفل، متمنيا أن يقدم كل ما يريده الجمهور ويحبه، مضيفا، «واجبي وواجب أي فنان في مهرجان القلعة إنه يرضي الجمهور ويسعده».



واختتم، «كل الشكر لقناة الحياة الحبيبة على قلبي، لأنها منبر للفن المصري تنقل كل أحداثنا الفنية من خلالها للملايين بالعالم كله» مؤكدا أنه استقبل سيلا من الرسائل بعد نقل الحياة لحفله بمهرجان القلعة العام الماضي، مضيفا أن القناة لم تقصر معنا على الإطلاق وأتمنى وجود مهرجان كل يوم وتكون معنا فيه قناة الحياة.

