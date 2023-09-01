عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استقبال حار من جمهور محكى القلعة للأردني عزيز مرقة

صدى البلد

استقبل الجمهور الفنان الاردني عزيز مرقة بترحاب كبير خلال إحيائه حفل ضمن فعاليات محكى القلعة.

وحرص عزيز مرقة أن يلقى كلمة على الحاضرين، مؤكدا أنه يحب هذا الجمهور العظيم وتمنى لو تجمعه به حفلات كثيرة.

وأشعلت عازفة الماريمبا الفنانة نسمة عبد العزيز حفلها بمحكى القلعة بأغنية الكينج محمد منير يونس، وتجاوب معها الجماهير وقاموا بغنائها مع عزفها.

وحرصت أن تقدم  نسمة عبد العزيز خلال حفلها فى مهرجان محكى القلعة فقرة غناء صعيدى للريس كرم الجهيني ونجله محمود، أدى فيها أغانى الريس متقال "اتفرج ع الحلاوة".

نسمة عبد العزيز تشعل محكى القلعة بأغاني الريس متقال

نسمة عبد العزيز: أول مرة أعزف في حياتي كان بمهرجان القلعة


وعلى جانب آخر قال الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة «الحياة» إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء هو مهرجان عظيم وعريق، ويقدم كل أنواع الفنون لمعظم طبقات وفئات الشعب المصري وهو ما يميز هذا المهرجان.

وتابع أمير الغناء العربي، نشعر بالفرحة والحب حين نلتقي جمهور مهرجان القلعة الذي ربما لم تتح له الفرصة للتواجد في حفلات دار الأوبرا المصرية، ودائما ما تكون الحفلات كاملة العدد وهذا دليل على وجود الفن داخل الإنسان المصري وأنه محب وذواق بشكل كبير، مؤكدًا أن الجمهور «بيشيل الفنانين من على الأرض شيل».

وأضاف هاني شاكر، إنه يكون سعيدا حين يلتقي الجمهور والأسر المصرية والعربية في القلعة والمهرجانات المختلفة ويتناقشون معه ويرى أن الفن الذي يقدمه حيا ويعيش مع الأجيال المختلفة.

وحول حفله غدا في الدورة 31 من مهرجان القلعة، أكد أن حضر برنامجا مختلفا للحفل، متمنيا أن يقدم كل ما يريده الجمهور ويحبه، مضيفا، «واجبي وواجب أي فنان في مهرجان القلعة إنه يرضي الجمهور ويسعده».

واختتم، «كل الشكر لقناة الحياة الحبيبة على قلبي، لأنها منبر للفن المصري تنقل كل أحداثنا الفنية من خلالها للملايين بالعالم كله» مؤكدا أنه استقبل سيلا من الرسائل بعد نقل الحياة لحفله بمهرجان القلعة العام الماضي، مضيفا أن القناة لم تقصر معنا على الإطلاق وأتمنى وجود مهرجان كل يوم وتكون معنا فيه قناة الحياة.
 

الاردنى عزيز مرقة الجمهور العظيم الاعلامية لبني عسل الشعب المصري الفنان هاني الفنانة نسمة عبد العزيز الفنان هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

1000 دولار.. شروط إقامة الأجانب فى مصر.. قرار حكومي

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

غلق محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر.. اعرف السبب والطرق البديلة

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

ترشيحاتنا

أخبار الفن| عزاء شقيق عمرو عبد الجليل.. شيماء سيف تنتقد المايوهات.. دوللي شاهين تعتذر عن حفل العلمين

بداية حفل الفنانة كارول سماحة بمهرجان العلمين

كامل الوزير يبكي على الهواء.. 60% انخفاضا بأسعار السيارات.. تطور مفاوضات اتحاد جدة ومحمد صلاح| أخبار تهمك

نصيحة أب مصري غيرت حياة ابنه وجعلته وأبحاثه محل إشادة عالمية| تفاصيل

رياح وشبورة .. اعرف حالة طقس خلال الساعات المقبلة

أمير كرارة يمدح ماجد المصري: عمنا والله العظيم وفيلمه جامد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

أبرز مواصفات برج العذراء.. وأرقام حظه

لو عندك ضيوف.. كرات اللحم بالصلصة على الطريقة الإيطالية

حسن الرداد يواسي عمرو عبد الجليل في وفاة شقيقه

فيديو

علا غانم وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل

داعية إسلامية مشهور .. وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل التؤام

بسبب قبلة .. لويس روبياليس يواجه الإيقاف المؤقت للتعرض لموقف محرج

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ