عايدة الأيوبي: العمل مع شباب أصغر مني سنا بفيلم 5 جولات ليس مشكلة .. فيديو

كشفت الفنانة عايدة الأيوبي، تفاصيل دورها في فيلم 5 جولات.

وأكدت الفنانة عايدة الأيوبي خلال لقائها ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، أن العمل على كل المستويات شهد جهدا كبيرا من قبل الطاقم أجمع، لافتة إلى أن العمل شهد ألفة بين الفنانين وباقي أفراد العمل.

وقالت: أقوم بدور أم في المسلسل، والشباب المشارك في العمل لطيف جدا، والكتابة مع أرسينيك مكانتش صعبة؛ لأن العمل مع فريق أصغر مني سنا ليس مشكلة.

السينما المصرية عريقة

من ناحيتها، أعربت الفنانة داليا شوقي عن سعادتها بأول عمل لها كبطولة فنية، معلقة: السينما المصرية عريقة وعظيمة.

وقالت: مؤمنين بالتجربة لأن دا وقتنا، ونجوم السينما على رأسي من فوق ومكسرين الـ بوكس أوفيس، والسينما تسع للكل.