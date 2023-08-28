آدم الشرقاوى : تدربت 6 شهور من أجل فيلم "5 جولات"

أكد الممثل الشاب آدم الشرقاوي عبر برنامج "بحب السيما" على " ميجا FM مع شريف نور الدين، أنه لم يتوقع نجاح مسلسل "لعبة نيوتن" مع الفنانة منى زكى. مشيرا إلى أن المسلسل شهد بدايته الحقيقية في العمل الفني، وشهد المسلسل تفاعلا كبيرا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الشرقاوي أنه درس التمثيل فى كاليفورنيا، بينما جاءت مشاركته في مسلسل "لعبة نيوتن" من خلال كاستينج خارج مصر.

وكشف أدم الشرقاوي أن فيلم 5 جولات يعد أول بطولة سينمائية له. مؤكدا أن فكرة العمل أعجبته وكان السيناريو أكثر من رائع.

وأفاد الشرقاوي أنه يقدم في الفيلم شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة MMA، ورغم أنه لم يمارس هذه الرياضة من قبل، إلا أنه تمرن 6 شهور كاملة حتى يصل للفورمة الجسدية للشخصية.

وقال الشرقاوي: "المحادثة باللغة العربية كنت اعانى منها فى البداية، ولكن تمرنت كثيرا لكي تصبح سهلة بالنسبة لى".