رانيا محمود ياسين: محمد رياض هو من طلب المشاركة في فيلم نجلنا عمر

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين ، أن نجلها عمر أراد الاعتماد على نفسه في أولى تجاربه الفنية كمؤلف ، ولم يكن مطروح أن يشاركه والده محمد رياض في اولى تجاربه الفنية .

وتابعت رانيا محمود ياسين ، في تصريحات مصورة لصدى البلد : عمر كان انتهي من تصوير عدد كبير من المشاهد في الفيلم ووالده حين وجد انه يعمل بجد عرض عليه ان يقوم بدور الطبيب داخل احداث العمل .

واستكملت رانيا محمود ياسين : ارحب بالتعاون مع نجلي عمر في اعمال فنيه بعد ذلك ، فاري انه موهوب كمؤلف وممثل ، وقدم تجربة اولي جيدة .

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن سر إعتذارها عن المشاركة فى فيلم “ مرجان أحمد مرجان ” ، والذى قام ببطولته الفنان عادل إمام .

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : الفنن الكبير عادل إمان من اكثر الداعمين لي ، وقد كان أول من اتصل بي لتهنئتي على مسلسل “ العصيان 2 ” ، حيث فؤجئت بالمساعدة الخاصة بي تقول لي ان عادل إمام على الهاتف ، وهنأني على دورى فى العمل .

وأستكملت رانيا محمود ياسين : تم ترشيحي للمشاركة فى بطولة مرجان أحمد مرجان ، والذى قام ببطولته الفنان الكبير عادل إمام الا أنني إعتذرت حينها بسبب حملي ، وثم كان اللقاء بينا فى مسلسل “ فلانتينو ” .