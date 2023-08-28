شاهد.. البوستر الأول لـ البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو البوستر المبدئي للعمل ، والذي من المقرر ان يقوم ببطولته الفنان عصام عمر .

فيلم البحث عن منقذ لخروج السيد رامبو يعد البطولة المطلقة الاولي لعصام عمر في السينما ، بعد النجاح الذي حققه في مسلسل “ بالطو ” ، وهو من اخراج خالد منصور .

وشارك عصام عمر في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “ تغير جو ” من بطولة منه شلبي وميرفت امين واياد نصار وشيرين .

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد فيه شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما؛ عندما تتعرف على أستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.

اما مسلسل بالذو يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم عصام عمر ومحمد محمود ، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

قصة مسلسل بالطو :

مسلسل "بالطو" على مدار 10 حلقات فقط، ويتم طرح حلقتين كل يوم أربعاء، وتدور أحداث مسلسل "بالطو"، في إطار كوميدي حول مهنة الطب، وما يحدث بدور الرعاية الصحية فى أحد المستشفيات، حيث يرصد العمل العديد من الأحداث التي يتعرض لها الممرضون والأطباء في وظيفتهم، بالإضافة إلى رصد تفاصيل حياتهم اليومية.