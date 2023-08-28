عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. البوستر الأول لـ البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

عصام عمر
عصام عمر

طرحت الشركة المنتجة لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو البوستر المبدئي للعمل ، والذي من المقرر ان يقوم ببطولته الفنان عصام عمر . 

فيلم البحث عن منقذ لخروج السيد رامبو يعد البطولة المطلقة الاولي لعصام عمر في السينما ، بعد النجاح الذي حققه في مسلسل “ بالطو ” ، وهو من اخراج خالد منصور . 

وشارك عصام عمر في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “ تغير جو ” من بطولة منه شلبي وميرفت امين واياد نصار وشيرين . 

لحقت اتصور بـ "الجايزة" قبل ما يخدوها مني .. عصام عمر يمازح الجمهور

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

مُسلسل "تغيير جو" بطولة منة شلبى، وتجسد فيه شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تماما؛ عندما تتعرف على أستاذ التاريخ “إياد نصار” الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.

اما مسلسل بالذو يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم  عصام عمر  ومحمد محمود  ، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

قصة مسلسل بالطو :

مسلسل "بالطو" على مدار 10 حلقات فقط، ويتم طرح حلقتين كل يوم أربعاء، وتدور أحداث مسلسل "بالطو"، في إطار كوميدي حول مهنة الطب، وما يحدث بدور الرعاية الصحية فى أحد المستشفيات، حيث يرصد العمل العديد من الأحداث التي يتعرض لها الممرضون والأطباء في وظيفتهم، بالإضافة إلى رصد تفاصيل حياتهم اليومية.

مسلسل بالطو الفنان عصام عمر احمد عاطف عصام عمر الفنان الشاب عصام عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي السوبر الأفريقي

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

خاص.. رئيس بشكتاش يؤكد انسحاب الأهلي من مفاوضات التعاقد مع جاكسون موليكا

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

ترشيحاتنا

الظهور الأول لسيد عبد الحفيظ منذ إقالته| هل أحرج مجلس إدارة الأهلي؟

أزمة تضرب أسعار الأرز البسمتي عالميا.. ماذا فعلت الهند؟

افعلها مرة في الأسبوع... عادة تحميك من أمراض القلب والموت المبكر

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير| شاهد

على عمق 184 كيلومتراً.. زلزال عنيف يضرب جبال باكستان

السياحة التعليمية مصدر جديد للدولار.. أهم مميزات الدراسة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخرة الجواز.. زيادة وزن كندة علوش تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

ذكرى سنوية سعيدة.. جندي بحرية يثير الجدل بمنشور بسبب بن لادن

تحذير عاجل| علامات مبكرة لسرطان القولون.. لا تجهلها

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ