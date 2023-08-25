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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحقت اتصور بـ "الجايزة" قبل ما يخدوها مني .. عصام عمر يمازح الجمهور

عصام عمر
عصام عمر

شارك الفنان عصام عمر صوره له في أحدث ظهور له  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وظهر عصام من حفل مهرجان القاهرة للدراما بجانب الجائزة افضل ممثل وعلق علي الصوره قائلا:"الحمدلله لحقت اتصوربالجايزة قبل ميخدوها مني 😂افضل ممثل صاعد ❤️".

سلمت إدارة مهرجان القاهرة للدراما جائزة أفضل شاب إلى ثلاثة من نجوم الفن الصاعدين مناصفة، وهم طه دسوقي،عصام عمر، الطفل عمر شريف.

أما جائزة أفضل ممثلة شابة فوزعت مناصفة أيضا بين رنا رئيس، سلمى أبو ضيف، نانسي صلاح .

انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهمسلوى عثمان، ليلى عز العرب، جيهان عبد الله، لطفي لبيب، جومانا مراد، رشوان توفيق، نجلاء بدر، نرمين الفقي، منةشلبي وغيرهم. 

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