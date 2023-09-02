وفاة محمد الفايد| كيف ظهرت شخصية الملياردير المصري في الدراما؟.. وعلاقته بمسلسل محمود عبدالعزيز

في سياق مأساوي، نعى رجل الأعمال المصري المقيم في لندن، أشرف السعد، رجل الأعمال محمد الفايد. وتم نشر فيديو لجنازة الفايد عبر منصة "إكس"، وأُجريت الجنازة في نفس المسجد الذي شهد جنازة عماد (دودي)، ابن الفايد، ووالده محمد الفايد كان يقف باكيًا على قبره.

مسلسل "محمود المصري": الحقائق والأوهام

ويُتداول بعض الأقاويل حول أن مسلسل "محمود المصري" الذي قدمه الفنان محمود عبد العزيز استندت أحداثه إلى قصة حياة الراحل محمد الفايد، ولكن هذا ليس صحيحًا.

وفي تصريحات صحفية، نفى الفنان محمود عبد العزيز هذه الادعاءات. وقال عبد العزيز أن قصة المسلسل كانت من المفترض أن تُستلهم من حياة الفايد وتجربته في الخارج، ولكن انشغال الفايد بالتحقيق في ملابسات حادثة وفاة ابنه عماد والأميرة ديانا حال دون تنفيذ هذه القصة تلفزيونيا.

ظهور محمد الفايد في مسلسل "ذا كراون"

وشهد الجزء الخامس من المسلسل البريطاني الشهير "ذا كراون" ظهور شخصية محمد الفايد، رجل الأعمال والملياردير المصري. وجسد هذه الشخصية الفنان الفلسطيني سليم ضو، الذي أشاد بالشخصية ووصفها بأنها تُظهر جوانب إنسانية ومظلمة. تناول المسلسل علاقة الأميرة ديانا بنجله عماد (دودي) وتداعيات الحادثة.

أمير المصري ودوره في "محمود المصري"

وفي مسلسل "محمود المصري"، جسد الفنان أمير المصري بعضًا من أحداث حياة الفايد في فترة شبابه. وروى المصري كواليس مشاركته في هذا الدور وأكد أن السيناريو الأصلي لم يكن منصفًا للفايد، ولكن تم مراجعته لاحقًا بالاستناد إلى وجهات نظر الممثلين. تناول المسلسل الجوانب الإيجابية من شخصية الفايد كرجل أعمال ناجح ومجتهد يحب بلده.

وروى المصري كواليس مشاركته من خلال حوار أجراه مع الشرق الأوسط اللندنية.

وقال المصري: "النسخة الأولى من السيناريو لم تكن منصفة للفايد، لكنهم استمعوا إلى وجهة نظرنا، وهو ما أعجبني في احترام رأي الممثلين، كما استعانوا بكاتب سيناريو سكندري لمراجعة حوار الفايد، وسعدتُ كثيرا لمشاركتي به، فهو مسلسل تاريخي عالمي وناجح، ويضم ممثلين محترفين شاركوا بمشهد واحد، وكنت محظوظا بمشاركتي في الحلقة الثالثة منه".

وأكمل المصري: "وجذبتني شخصية الفايد بوصفه إنسانا مجتهدا يحب بلده نجح في إثبات وجوده رغم تعرضه للعنصرية ورفضهم منحه الجنسية البريطانية، فهو مَن أنقذ محلات (هارودز)، وقد سانده الشعب البريطاني".

باختصار، تم تناول قصة حياة محمد الفايد في عدة مناسبات تلفزيونية، ولكن لم يتم تقديم مسلسل أو عمل درامي يصف حياته بشكل شامل.