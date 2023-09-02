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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكوك من رؤساء وقادة سابقين بإيران حول توافر مناخ مناسب بالانتخابات المقبلة

إيران
إيران

شكك مراقبون للساحة السياسية الإيرانية، في إمكانية توافر مناخ انفتاح سياسي خلال الانتخابات العامة المقبلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر المراقبون، أن السلطات ستحاول تكرار  تجربة البرلمان الحالي.

وقبل، أيام وجه الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، اللوم إلى معطلي التوصل إلى اتفاق نووي، وذلك منذ أيام تواجده في السلطة، و مساعي حكومته وقتها لإحياء الاتفاق النووي.

واعتبر أن المعطلين، تسببوا فى حرمان البلاد من نحو 100 مليار دولار من صادرات النفط، حسب تقديره.

من جانبه قال السياسي مهدي كروبي، الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ 13 عاماً، في بيان إلى مؤتمر حزب «اعتماد ملي» الإصلاحي: «إن جميع الطرق مغلقة للمشاركة في الانتخابات، رغم مزاعم الحكام بشأن الدعوة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية».

ونقل موقع صحيفة «اعتماد» عن كروبي قوله: «يحاولون تكرار البرلمان الحالي».

ورأى كروبي، الذي كان رئيساً للبرلمان قبل سنوات، إن «الحكام في ظل البرلمان الذي يفتقد لحضور الأحزاب المعارضة، يعطون الشرعية لكل عمل غير قانوني»، ودعا إلى «فضح المؤامرة وإحباطها».

كان الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، قد وجّه انتقادات لاذعة لقانون الانتخابات الجديد. وقال، الأربعاء الماضي، خلال لقاء مع أعضاء حكومته السابقة: «أغلقوا المجال أمام مشاركة الناس، بتمرير القانون الجديد».

 وأضاف: «لقد عهدوا باتخاذ قرار يخص 85 مليون إيراني إلى عدد قليل من الأشخاص، الذين لا يصل إجمالي أصواتهم بضع مئات الآلاف».
 

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