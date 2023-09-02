اليوم.. انطلاق أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي على المستوى الوزاري بالجامعة العربية

رصدت عدسة فضائية MBC مصر من خلال برنامج صباحك مصري أعمال الدورة ١١٢ للمجلس الاقتصادي على المستوي الوزاري بالجامعة العربية.

وقال أحمد التازي سفير المملكة المغربية بمصر، في تصريحات لـ ام بي سي إن هذه هي الدورة ال ١١٢ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري وتشمل مواضيع بالغة الأهمية على رأسها التطور في إحداث منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.

الأمن الغذائى - الذكاء الاصطناعي- مشروعات جديدة

وأشار إلى أن المناقشات تتناول أيضا الأمن الغذائي وهذا شيئ أساسي لأن الجميع بصدد لاستكمال أخر لمسات على الإستراتيجية العربية للأمن الغذائي، وهناك أيضا الذكاء الاصطناعي، ومشروع جديد للإستثمار في الدول العربية.

وتمني سفير المغرب بمصر، أن تشكل هذه الإتفاقية الجديدة قفزة نوعية في تدعيم التجارة البينية في الدول العربية.