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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشف أكبر أثر قدم لديناصور بالعالم.. لن تصدق حجمه

اكتشف اكبر اثر قدم
اكتشف اكبر اثر قدم لدينصور بالعالم

 اكتشف علماء الحفريات أحد أطول آثار الديناصورات في العالم في الولايات المتحدة بفضل الجفاف.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  تم رصد آثار أقدام يعتقد أنها تعود إلى 110 ملايين سنة في متنزه وادي الديناصورات الحكومي بولاية تكساس.

 

عادة ما تكون تلك الاثار مختبئة تحت الماء والطين في نهر بالوكسي، لكن الطقس الحار بشكل استثنائي جعلها تكشف الآن.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها الجفاف عن بعض هذه المسارات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ولكن هذا العام هناك حوالي 70 مسارًا يمكن رؤيتها، وتشير تقارير كرون إلى أن هذا أكثر من ذي قبل. 

 

ويُعتقد أن أحد أجزاء المسار المسمى "Lone Ranger Track" هو أحد أطول مسارات الديناصورات في العالم، وفقًا لقناة WKYC 3، ويعتقد أن الآثار تنتمي إلى نوعين من الديناصورات.

 اكتشف اكبر اثر قدم لدينصور بالعالم  

من المرجح أن تنتمي المسارات ذات الأصابع الثلاثة إلى ديناصور Acrocanthosaurus، وهو ديناصور يبلغ طوله 15 قدمًا ويزن حوالي سبعة أطنان، وفقًا لبول بيكر من حديقة Friends of Dinosaur Valley State Park.

ومن المرجح أن تكون الآثار الأكبر، التي تبدو وكأنها تنتمي إلى فيل، من Sauropodseiden، وهو ديناصور ضخم يبلغ طوله 60 قدمًا، ويزن 44 طنًا يُطلق عليه أحيانًا اسم Paluxysaurus.

 وقال بول: "هذا ليس طبيعيا بالنسبة لنا، ولكن بسبب عامين متتاليين من درجات الحرارة المرتفعة وظروف الجفاف، فقد منحنا الفرصة للكشف عن مسارات جديدة".

علماء الحفريات آثار الديناصورات الديناصورات ملايين

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