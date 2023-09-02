سفينتا شحن تغادران أوكرانيا رغم التهديدات الروسية

قال مسؤولون بحريون، اليوم السبت، إن سفينتي شحن غادرتا أوكرانيا رغم التهديدات الروسية وتتواجدان في البحر الأسود.

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن السفينة آنا-تيريزا، التي ترفع علم ليبيريا وتحمل 56 ألف طن من الحديد الخام، غادرت ميناء يوجني الأوكراني يوم الجمعة وهي الآن قريبة من المياه الإقليمية البلجارية.

وغادرت سفينة ثانية – أوشن كورتيسي، التي ترفع علم جزر مارشال – نفس الميناء يوم الجمعة وعلى متنها 172 ألف طن من خام الحديد المركز. وصلت تلك السفينة إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود قبل وقت قصير من ظهر يوم السبت، وفقًا لموقع MarineTraffic العالمي لتتبع السفن. ولا يذكر الموقع ما إذا كانت السفينة مستعدة للتحرك من الميناء الروماني.

وقال كوبراكوف على موقع التواصل الاجتماعي أكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن السفينتين أبحرتا عبر ممر مؤقت للسفن المدنية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود إلى مضيق البوسفور. ويمتد الممر على طول الشواطئ الغربية للبحر الأسود، متجنبا المياه الدولية ويستخدم بدلا من ذلك تلك التي تسيطر عليها رومانيا وبلغاريا العضوان في حلف شمال الأطلسي.

لم تؤكد السلطات في ميناء فارنا البلغاري، السبت، ما إذا كانت السفينة "آنا-تيريزا" ستدخل الميناء أم أنها ستواصل طريقها إلى مضيق البوسفور.

كانت السفينتان هما السفينتان الثالثة والرابعة اللتان استخدمتا الممر المؤقت الذي أنشأته الحكومة الأوكرانية بعد أن أوقفت روسيا اتفاقا في زمن الحرب يهدف إلى ضمان صادرات الحبوب الآمنة من أوكرانيا. وكانت السفن راسية في موانئ البحر الأسود الأوكرانية منذ ما قبل الحرب الروسية ضد جارتها.

وتزامنت مغادرتهم مع الإعلان الرسمي عن لقاء الاثنين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

تأتي المحادثات رفيعة المستوى في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود بعد ما يزيد قليلاً عن ستة أسابيع من انسحاب موسكو من اتفاق توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة والذي سمح للحبوب الأوكرانية بالوصول إلى الأسواق العالمية بأمان على الرغم من الحرب التي استمرت 18 شهرًا.