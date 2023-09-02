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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير عزمي: أطمئن جماهير نادي السكة على مستوى الفريق

صدى البلد

صرح أمير عزمي مجاهد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد، عن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى المحترفين .

وأشار المدير الفنى ، إلى أن عودة الفريق الاول غداً للتدريبات بعد حصول الفريق علي راحة سلبية لمدة يومين .

وأكد أن الفريق ابرم اكثر من ١٤ صفقة مميزة وكان الهدف منها اعداد قوام اساسي للفريق بمعدل اعمار سنية اقل من الموسم المنقضي.

واستكمل بأنه قد سافر الفريق لمعسكر مغلق في الاسكندرية وشاركنا في العديد من المباريات الودية وذلك لزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى للوقوف علي الاخطاء ومعالجتها دون النظر لنتائج تلك المباريات.

وأكد المدير الفنى، بأنه يود ان يطمئن جماهير نادي السكة علي مستوى الفريق حيث ان نتائج المباريات الودية كانت جيدة والفريق تعادل مع دبا الحصن الاماراتي وتلها الفوز علي زد والتعادل مع بلدية المحلة الصاعدان حديثًا للدوري الممتاز والهزيمة امام البترول.

وأشار إلى أن مبارة البترول كانت مختلفة إلى حد ما حيث  قمت باشراك عدد ٩ لاعبيين للاختبار و ٧ ناشئين وذلك للوقف علي مستواهم الحقيقي وتقرير انضمامهم للفريق من عدمه.

وفي الفترة الحالية نستعد لعدد من المباريات القوية وهي الكوكب السعودي يوم الاثنين القادم ويليها مبارة الزمالك الخميس القادم وذلك للوقوف علي القوام الاساسي للفريق قبل بداية دوري المحترفين.

وتابع أن لدي ثقة في لاعبي الفريق والجهاز الفني وبشكر معالي الفريق كامل الوزير وزير النقل ومجلس ادارة النادي برئاسة الدكتورمحمد حسين علي الدعم الكامل وتوفير جميع احتياجات الفريق.

واختتم حديثه “اطالب الجميع بالتكاتف خلف الفريق ووضع مصلحة الفريق في المقام الاول لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز. 

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