استقالة الزعيم الانفصالي لـ ناجورنو كاراباخ

استقال الزعيم الانفصالي لمنطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية وسط نقص واسع النطاق في الغذاء والوقود نتيجة للحصار الذي فرضته أذربيجان على الإقليم منذ عام تقريبًا.

وقال أرايك هاراتيونيان، وهو من أصل أرميني، في بيان يوم الخميس: 'غدًا سأقدم لشعب جمهورية آرتساخ والجمعية الوطنية لآرتساخ استقالتي من منصب رئيس الجمهورية'.

آرتساخ هو الاسم الأرمني للمنطقة الانفصالية.

وأشار هاراتيونيان إلى أن رئاسته كانت عقبة أمام المفاوضات مع أذربيجان وأن 'الصعوبات في البلاد قللت بشكل كبير من الثقة في السلطات'.

وحصلت قره باغ، المعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان ولكن سكانها البالغ عددهم 120 ألف نسمة غالبيتهم من العرق الأرمني، على استقلال فعلي بعد حرب في أوائل التسعينيات.

وفي عام 2020، استعادت أذربيجان الأراضي في كاراباخ وما حولها في حرب ثانية تركت المنطقة تعتمد على قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه موسكو.

وواجه هاراتيونيان، الذي أشرف على هزيمة 2020، دعوات للاستقالة اشتدت منذ ديسمبر/كانون الأول، عندما بدأت أذربيجان حصارا على ممر لاتشين، وهو الطريق الوحيد الذي يربط كاراباخ بأرمينيا، والذي تعتمد عليه المنطقة.