التعليم العالي تكشف شروط التسجيل في منصة EGY-AID للوافدين .. فيديو

كشف الدكتور شريف صالح٫ القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، تفاصيل منصة EGY-AID للوافدين.

وقال الدكتور شريف صالح٫ القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”: “ EGY-AID هي منتج لجهود عمل سنوات طويلة تم العمل على هذا الملف في إطار محاولة الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الأكاديمية العظيمة التي تملكها الدولة المصرية في جميع المجالات”.

وأضاف: “تم تكليفي بإنشاء إدارة منفصلة تصل إلى مؤسسة كاملة لإدارة المنح المصرية بناء على تعليمات القيادة السياسية واهتمامها بهذه الملف”، موضحًا: “المنح المصرية لها أهمية، خاصة لأنها تساعد الدولة وتمد يدها لدول أخرى ويمد الشعب المصري يده لباقي شعوب العالم لكي يساعده على التطور والتقدم في بلاده”.

وأشار: “لتحقيق هذا الهدف كان لابد من عمل منظومة تنتقي أفضل العناصر واختيارها لكي تمثل بلادها، وبعد انتهاء الدراسة تكون سفيرًا لنا وللتعليم المصري وقوى ناعمة لنا داخل البلاد التي نقدم لها المنح الداراسية في مصر”٫ موضحًا: “يتم اختيار الطلاب المتفوقين فقط ويتم ترتيب الطلاب على حسب مجموعهم٫ وهناك شرط مهم جدًا وهو أن يحافظ الطالب على تفوقه خلال فترة دراسته”.





