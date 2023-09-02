عباس شراقي: مصر لن تفرط في حصتها المائية من نهر النيل| فيديو

علق عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على العملية التفاوضية حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لن تفرط في حصتها المائية من نهر النيل".

وأضاف عباس شراقي:" الأعراف الدولية وإعلان المبادئ تؤكد على إعطاء الدول الحق في إقامة مشروعات تنموية بشرط عدم الضرر بالآخرين والتشاور مع دول المصب".

وتابع عباس شراقي:" يجب أن تشارك إثيوبيا المعلومات حول سد النهضة مع دول المصب، ودراسة كافة المخاطر المحتملة من إنشاء سد النهضة".

وأكمل عباس شراقي:" يجب وضع قاعدة للتفاوض مع إثيوبيا في ملف السد، من أجل التوصل إلى نتائج فعالة".