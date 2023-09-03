زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب هاواي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، بوقوع زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في جزيرة هاواي.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع الساعة 20:44 مساء بالتوقيت العالمي.



وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق على بعد 9 كم من باهالا، هاواي.