نور الشربيني تتوج ببطولة باريس الدولية للإسكواش

توجت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني الأول للإسكواش والمصنفة الثالثة عالميًا بلقب بطولة باريس الدولية والمقامة خلال الفترة من 27 أغسطس الماضي وحتى 2 أكتوبر الجاري والبالغ مجموع جوائزها 180 آلف دولار.

وحصلت نور الشربيني، على اللقب بعد تفوقها على زميلتها والمصنفة الأولى عالميًا نوران جوهر بنتيجة 3-1.

واستطاعت نوران جوهر لاعبة نادي "بالم هيلز" أن تحصد الشوط الأول بنتيجة "11-7"، قبل أن تعدل نجمة نادي سبورتنج من أوضاعها وتحقق الثلاث أشواط المتتالية بنتيجة "11-4، 11-8، 11-5"، في مباراة قوية استمرت ما يقارب الساعة "59 دقيقة".

واستهلت لاعبة نادي سبورتنج مشوارها بالفوز على مواطنتها روان العربي بنتيجة 3-0، ثم الفوز على زميلتها الآخرى سلمى هاني بنفس النتيجة، قبل أن تتغلب على المصرية الأخرى نور الطيب بنتيجة 3-1، وأخيرًا كان الفوز على الإنجليزية "جينا كيندي" في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.