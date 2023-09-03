29 لاعبا في قائمة المحلة لمعسكر القاهرة

استقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة علي السفر للقاهرة للدخول في معسكر مغلق لمدة عشرة أيام استعدادا لانطلاقة الموسم المقبل من دوري المحترفين .

وضمت قائمة الفريق المحلاوي لمعسكر القاهرة كلا من عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد فوزي، أحمد طارق، محمود مسعد، محمود علاء، محمد أبو الحمد، علي بسيوني، عموري، الشاذلي، محمد حجازي، محمود غالي، أحمد النادري، محمد جابر، رجب جمال، يوسف خليل، يوسف بيبو، محمد السوداني، أحمد حجي، أحمد أوشا، مجدي صبري، عبده يحيي، أسامة خليل، أحمد مجدي، خالد الاخميمي، شيكو محارب، حسام حسن.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر الخارجي لفريق غزل المحلة عدد من المباريات الودية، لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين قبل انطلاقة الموسم الجديد .