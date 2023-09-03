انطلاق دوري تنس الطاولة في الشوارع والساحات بمدينة القصير

أعلن موسى الرشيدي، مدير الإدارة العامة للرياضة بمحافظة البحر الأحمر، عن انطلاق دوري تنس الطاولة في الشوارع والساحات والأحياء الشعبية بمدينة القصير بالمحافظة.

وأسفرت نتائج المرحلة الأولى في مدينة القصير عن صعود اللاعب محمد ماهر عبد العال واللاعبة ملك أحمد جاد لتمثيل المدينة في التصفيات على مستوى محافظة البحر الأحمر.

وأشارت الإحصائيات إلى أن محافظة البحر الأحمر استطاعت جذب أكثر من 83 لاعبًا ولاعبة في لعبة تنس الطاولة من مختلف مدن المحافظة، بما في ذلك رأس غارب، والغردقة، وسفاجا، والقصير، والشلاتين، وحلايب.

تأتي هذه البطولة ضمن جهود المحافظة لتعزيز الرياضة وتشجيع المواهب الشابة في مجال تنس الطاولة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.