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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ينطلق بعد غد.. تفاصيل جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة

صدى البلد

كشف الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، تفاصيل جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يقام  تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
المنعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

الصحة تكشف اعمال أبرز الجلسات 

وقال عبدالغفار إن هناك  جلسة بعنوان: "أعمال الصحة العامة لـ الأولويات الرئيسية" تهدف هذه الجلسة إلى الاستفادة من الدروس القيمة المستفادة خلال جائحة كوفيد - 19.


وأشار عبدالغفار الي أنه سيعرض دور القطاع الوقائي أنشطة الصحة العامة لضمان مجتمع آمن ، حيث سيتم التأكيد  على أهمية الكشف المبكر والاستجابة السريعة، والأساليب والتقنيات المبتكرة التي أحدثت ثورة في القطاع الوقائي،كما سيتم التحدث عن "مختبر الجينوم، ومراقبة الأمراض والكشف المبكر عنها، والأنشطة القطرية في تحدي مقاومة مضادات"الميكروبات، والرقمـنـة.

 

الصحة المؤتمر العالمي للسكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كوفيد

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