مسؤول من دولة إسلامية يقوم بزيارة رسمية للكنيست الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاحد، إن رئيس مجلس المستشارين في المغرب، النعم ميارة، سوف يصل إسرائيل الخميس المقبل، على رأس وفد مغربي.

ووفقا لموقع "والا" العبري، فأن الزيارة تأتي بدعوة من رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، حيث سيلتقي بأعضاء كنيست وشخصيات إسرائيلية.

وأشار إلى أنه خلال الزيارة سيعقد رئيس مجلس المستشارين المغربي وأعضاء الوفد المرافق له اجتماع عمل مع أوحانا، وفي نهايته سيدلي الطرفان ببيان عام لوسائل الإعلام.

فيما ذكر مجلس المستشارين، إن الزيارة بدأت الجمعة الماضي بوصوله ميارة والوفد المرافق له إلى الأردن، ثم سينتقل للقاء المسؤولين في فلسطين وإسرائيل.