عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد رحلات الغواصة تيتان| رحلة استكشافية أخرى لـ«تيتانيك».. وأمريكا وبريطانيا تتدخلان

رحلة استكشافية أخرى
رحلة استكشافية أخرى لتيتانيك وأمريكا وبريطانيا تتدخلان

بعد أقل من شهرين على حادثة الغواصة تيتان التي أدت إلى مصرع 5 أشخاص كانوا يرغبون في استكشاف السفينة تيتانيك، تحاول أمريكا وبريطانيا إيقاف رحلة استكشافية أخرى للسفينة.

من المقرر أن يتم تنفيذ هذه الرحلة في مايو 2024 من قبل شركة تسمى RMST يقع مقرها في جورجيا، وتمتلك هذه الشركة حقوق إنقاذ سفينة تيتانيك التي غمرتها المياه في عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي.

الحصول على قطع أثرية

وتسعى هذه الشركة إلى إرسال غواصة داخل هيكل السفينة المكسور للحصول على قطع أثرية من داخلها حيث تعرض الشركة المصوغات اليدوية من الفضيات وقطع من هيكل السفينة التي تم الحصول عليها من موقع الحطام في قاع شمال المحيط الأطلسي.

الوصول للمحكمة

وصلت المعركة بين الشركة ودولتي أمريكا وبريطانيا الآن إلى المحكمة الجزئية في نورفولك بولاية فيرجينيا التي تشرف على شئون إنقاذ تيتانيك، وتعتمد على القانون الفيدرالي واتفاق مع بريطانيا على التعامل مع سفينة تيتانيك الغارقة على أنها نصب تذكاري لوفاة أكثر من 1500 شخص.

تقول أمريكا إن دخول هيكل سفينة تيتانيك أو تغيير الحطام الخاص بها ينظمه القانون الفيدرالي واتفاقها مع بريطانيا، كما تتخوف الحكومة من احتمالية إيذاء القطع الأثرية أو أية بقايا بشرية لا تزال موجودة بالسفينة بسبب هذا الدخول.

وقال متحدث باسم المحامين الذين يمثلون الولايات المتحدة: "إن بعثة RMSTالتي يخطط لإرسالها إلى سفينة تيتانيك في مايو 2024 ليست حرة في تجاهل هذا القانون الفيدرالي الذي تم سنه بشكل صحيح، ومع ذلك فإن نيتها المعلنة هي حرمانها من الحماية التي منحها لها الكونجرس".

رحلة لالتقاط الصور

وقالت الشركة إنها "تخطط لالتقاط صور لحطام السفينة بأكمله، بما في ذلك داخل الحطام حيث أدى التدهور إلى فتح فجوات كافية للسماح لمركبة يتم تشغيلها عن بعد بالدخول إلى السفينة دون إيذاء في الهيكل الحالي لها".

وقالت RMST أيضًا إنها "ستأخذ القطع الأثرية من حقل الحطام وقد تأخذ أشياء قائمة بذاتها أخرى يمكن أن تشمل أشياء من داخل غرفة ماركوني، ولكن فقط إذا لم تكن هذه الأشياء مثبتة على الحطام نفسه".

ويذكر أن غرفة ماركوني تحتوي على راديو السفينة الذي يبث إشارات الاستغاثة من تيتانيك.. وقالت الشركة إنها "ستعرض الراديو مع قصص الرجال الذين أطلقوا نداءات الاستغاثة حتى تلامست مياه البحر عند أقدامهم".

وأضاف متحدث باسم RMST: "في هذا الوقت، لا تنوي الشركة قطع الحطام أو فصل أي جزء من الحطام. وستواصل الشركة عملها، مع الحفاظ بكل احترام على ذكرى وإرث تيتانيك وركابها وطاقمها للأجيال القادمة".

الغواصة تيتان تيتانيك أمريكا بريطانيا إيقاف رحلة استكشافية أخرى لتيتانيك RMST

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

بسبب عشقه للرئيس الروسي.. ملاكم أمريكي شهير يتصرف بغرابة شديدة

لأول مرة.. العثور على مواد من خارج نظامنا الشمسي تشير لحياة أخرى

بواسطة الذكاء الاصطناعي.. كيف يبدو مايكل جاكسون بعد 14 عامًا من وفاته؟

بالصور.. مخلوق غريب ومميت يمنع من السير على شواطئ أستراليا

العلماء: الجراثيم البشرية ستقضي على الفضائيين قبل الوصول إليهم

مسكون بالأشباح.. امرأة أمريكية تتعرض لأمر مفزع من هاتفها الخاص| تفاصيل

اعتقدت أنها في برنامج مقالب تليفزيوني لكنها نفذت جريمة بشعة.. تفاصيل

صور مذهلة لكائن فضائي حقيقي يشبه النساء.. شاهد

ترشيحاتنا

مسئول أوكراني يكشف عن اقتراب تسلم صواريخ لإسقاط الطائرات الروسية

وقف قيد جديد .. الأزمات والصدمات تطارد الزمالك.. تفاصيل

السجن المؤبد عقوبة كل من تخابر لدى منظمة لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر

بتوجيه من السيسي.. توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى في شبة جزيرة سيناء

استشهدوا أثناء الصلاة.. مسئول بالشرطة النيجيرية يكشف تطورات بشأن الهجوم المسلح

تحذير هام.. أطعمة نتناولها يوميا تسبب الإصابة بالسرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جزمة فردة وفردة.. منى فاروق تثير الجدل بسبب حذائها

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

فيديو

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

ابنتهما سبب الطلاق.. رضوى الشربيني تحاول الإصلاح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

عيار 21 الآن.. موجة انخفاض كبيرة في أسعار الذهب

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ