بعد رحلات الغواصة تيتان| رحلة استكشافية أخرى لـ«تيتانيك».. وأمريكا وبريطانيا تتدخلان

بعد أقل من شهرين على حادثة الغواصة تيتان التي أدت إلى مصرع 5 أشخاص كانوا يرغبون في استكشاف السفينة تيتانيك، تحاول أمريكا وبريطانيا إيقاف رحلة استكشافية أخرى للسفينة.

من المقرر أن يتم تنفيذ هذه الرحلة في مايو 2024 من قبل شركة تسمى RMST يقع مقرها في جورجيا، وتمتلك هذه الشركة حقوق إنقاذ سفينة تيتانيك التي غمرتها المياه في عام 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي.

الحصول على قطع أثرية

وتسعى هذه الشركة إلى إرسال غواصة داخل هيكل السفينة المكسور للحصول على قطع أثرية من داخلها حيث تعرض الشركة المصوغات اليدوية من الفضيات وقطع من هيكل السفينة التي تم الحصول عليها من موقع الحطام في قاع شمال المحيط الأطلسي.

الوصول للمحكمة

وصلت المعركة بين الشركة ودولتي أمريكا وبريطانيا الآن إلى المحكمة الجزئية في نورفولك بولاية فيرجينيا التي تشرف على شئون إنقاذ تيتانيك، وتعتمد على القانون الفيدرالي واتفاق مع بريطانيا على التعامل مع سفينة تيتانيك الغارقة على أنها نصب تذكاري لوفاة أكثر من 1500 شخص.

تقول أمريكا إن دخول هيكل سفينة تيتانيك أو تغيير الحطام الخاص بها ينظمه القانون الفيدرالي واتفاقها مع بريطانيا، كما تتخوف الحكومة من احتمالية إيذاء القطع الأثرية أو أية بقايا بشرية لا تزال موجودة بالسفينة بسبب هذا الدخول.

وقال متحدث باسم المحامين الذين يمثلون الولايات المتحدة: "إن بعثة RMSTالتي يخطط لإرسالها إلى سفينة تيتانيك في مايو 2024 ليست حرة في تجاهل هذا القانون الفيدرالي الذي تم سنه بشكل صحيح، ومع ذلك فإن نيتها المعلنة هي حرمانها من الحماية التي منحها لها الكونجرس".

رحلة لالتقاط الصور

وقالت الشركة إنها "تخطط لالتقاط صور لحطام السفينة بأكمله، بما في ذلك داخل الحطام حيث أدى التدهور إلى فتح فجوات كافية للسماح لمركبة يتم تشغيلها عن بعد بالدخول إلى السفينة دون إيذاء في الهيكل الحالي لها".

وقالت RMST أيضًا إنها "ستأخذ القطع الأثرية من حقل الحطام وقد تأخذ أشياء قائمة بذاتها أخرى يمكن أن تشمل أشياء من داخل غرفة ماركوني، ولكن فقط إذا لم تكن هذه الأشياء مثبتة على الحطام نفسه".

ويذكر أن غرفة ماركوني تحتوي على راديو السفينة الذي يبث إشارات الاستغاثة من تيتانيك.. وقالت الشركة إنها "ستعرض الراديو مع قصص الرجال الذين أطلقوا نداءات الاستغاثة حتى تلامست مياه البحر عند أقدامهم".

وأضاف متحدث باسم RMST: "في هذا الوقت، لا تنوي الشركة قطع الحطام أو فصل أي جزء من الحطام. وستواصل الشركة عملها، مع الحفاظ بكل احترام على ذكرى وإرث تيتانيك وركابها وطاقمها للأجيال القادمة".