أديا القسم أمام ولي العهد.. تعيين وزيرين للمالية والتعليم بالكويت

صدر اليوم، مرسوم أميري كويتي بتعيين وزير للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير للمالية.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تم تعيين فهد عبدالعزيز حسن الجار الله وزيرًا للمالية، والدكتور عادل علي إبراهيم المانع وزيرًا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافته أنه بحسب المرسوم، فعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح حيث قدم له الدكتور عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وفهد عبدالعزيز حسن الجار الله وزيرا للمالية، حيث أديا اليمين الدستورية أمامه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وقد وجههما ولي العهد بتوجيهاته السامية على ضرورة مضاعفة الجهود والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، مشيرا إلى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لمواجهة مجمل التحديات ودفع عجلة التنمية تحقيقا لآمال وتطلعات المواطنين وبما يعود بالخير والرخاء للجميع، متمنيا لهما التوفيق والسداد.