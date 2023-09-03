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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: تجارب تمكين الشباب في مصر وصلت الأمم المتحدة.. فيديو

أحمد رفعت
أحمد رفعت

أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أهمية ملف تمكين الشباب، وأن مصر بذلت مجهودات غير مسبوقة في ذلك الصدد، مشيرا إلى أن صدى تجارب تمكين الشباب وصل للأمم المتحدة ولم يقتصر على النطاق المحلي فقط كما كان يحدث قبل عام 2014.

وقال رفعت، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن الأمم المتحدة تحدثت وتناولت تجربة تمكين الشباب في مصر لـ4 أو 5 مرات، وكذلك مجلس الاقتصاد والاجتماع في فبراير 2021 قال: «نحن أمام تجربة فريدة في مصر».

60% من سُكان مصر تحت سن 30 عام

وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قال: «نحن أمام تجربة بارزة في تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أكدت تقديم مصر تجربة متميزة في موضوع الحوار بين شباب العالم.

وتابع: «60% من سُكان مصر تحت سن 30 عاما، بينما لدينا 21.9 مليون مواطن مصري تتراوح أعمارهم من 18 إلى 29 سنة، 3.5 مليون طالب جامعي، لذلك تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالشباب كونهم طاقة العمل والإنتاج المصري».

وقال: «لدينا 185 نائبا منهم 60% تحت سن 35، بينما هناك 125 نائبا تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما من بينهم محافظون ومساعدو وزارة».

 

مصر أحمد رفعت تمكين الشباب الدولة المصرية الأمم المتحدة

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