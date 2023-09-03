ولعو الشماريخ في الشارع|3 شباب يعتدون على سيدة بعد حادث تصادم بمصر الجديدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغة (ربه منزل) وقررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها قائد السيارة عليها بالسب والضرب ، مما آثار حفيظة الأهالى المتواجدين فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، فقام قائد السيارة بالاستعانة بــ (3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهم (4 شماريخ – سلاح أبيض "سنجة") وقاموا بإطلاق الألعاب النارية "شماريخ" بمحل البلاغ "دون إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.