ضبط المتهمين بسرقة مخزن بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص بالقليوبية - مقيم بدائرة القسم) بسرقة بعض محتويات مخزن كائن بدائرة القسم عبارة عن (36 إطارات مركبات - بطارية دراجة نارية).

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين - لهما معلومات جنائية) ، وكذا (عميل مسروقات "سىء النية " – له معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم).

وبمواجهتهم أقر الأول والثانى بإرتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث، كما أرشد الأخير عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.