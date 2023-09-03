تاجر مخدرات يغسل 30 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات |تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات - شراء السيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.