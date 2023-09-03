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أخبار العالم

السفير أحمد أبوزيد يلقى محاضرة عن تأثير البرلمانات على قرارات السياسة الخارجية

السفير احمد ابو زيد
السفير احمد ابو زيد

ألقى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، اليوم الأحد، محاضرة لعدد من مديري ومسئولي الشعب البرلمانية الوافدين من البرلمانات العربية حول الدبلوماسية البرلمانية كأداة لطرح رؤى الدول في قضايا السياسات الخارجية، والتي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي.

وسلط السفير أبو زيد الضوء خلال المحاضرة على بروز دور الدبلوماسية البرلمانية خلال السنوات الأخيرة في التعبير عن مواقف الشعوب تجاه قضايا السياسة الخارجية، منوهاً إلى أن برلمانات الدول أصبح لها دور أصيل ومتنامي في صياغة والتأثير على قرارات السياسة الخارجية، وتُسهِم بشكل مباشر في طرح رؤى الدول والمجتمعات إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

ولفت المتحدث باسم الخارجية في كلمته الانتباه إلى الدور المتنامي لجمعيات الصداقة البرلمانية في تعزيز علاقات التعاون بين الدول، وكذا دور الوفود البرلمانية في استكشاف فرص التعاون ومعالجة التوترات في القضايا الخلافية والوساطة في حالات النزاعات، مؤكداً على أهمية التمييز بين قضايا الوطن الكبرى التي لا يجب أن تكون محل خلاف حزبى ومن المهم أن تحظى بمواقف توافقية بين من يعملون في مجال الدبلوماسية البرلمانية، والموضوعات الأخرى التي تختلف رؤى الأحزاب السياسية فى سبل معالجتها وفقاً للأولويات.

كما أكد السفير أحمد أبو زيد على ضرورة تكثيف آليات التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول موضوعات السياسة الخارجية، مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لضمان أن يكون أعضاء البرلمان على دراية كاملة بطبيعة الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المصالح العليا للدولة.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً تضمن الرد على استفسارات مديري الإدارات ومسئولي الشعب البرلمانية في البرلمانات العربية، حول سبل تعزيز كفاءة الأداة الدبلوماسية للبرلمانات العربية، ودور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن قضايا العالم العربي والتعامل مع التحديات الخارجية التي تواجه الدول والشعوب العربية، بما في ذلك دور الدبلوماسية البرلمانية في معالجة موضوعات الصورة الذهنية والتعبير عن ثقافة واهتمامات وأولويات الشعوب العربية.

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