عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعره لا يصدق.. موبايل فخم من هونر يغزو الأسواق العالمية

هونر Magic 6 RSR
هونر Magic 6 RSR Porsche Design

طرحت شركة هونر Honor، هاتفها الفخم الجديد Magic 6 RSR Porsche Design في الأسواق العالمية، بعد أكثر من شهر ونصف من إطلاقه في الصين، وكما يوحي الاسم، تم تطوير الهاتف الرائد بالتعاون مع شركة صناعة السيارات الأسطورية "بورش"، وهو يتميز بتصميم فاخر مذهل ومواصفات عالية.

هونر تطرح هاتف Magic 6 RSR Porsche Design عالميا

وذكره موقع "gizmochina"، استوحت هونر تصميم هاتفMagic 6 RSR Porsche Design، من تصميم سيارة بورش تايكان الأسطوري، فهو يتميز بجزيرة كاميرا بارزة على شكل سداسي باللون الأسود، ويِأتي بإطار من التيتانيوم المتين خفيف الوزن، مع لوحة خلفية تتسم  بجسم يشبه خط الطيران مستوحى من التصميم العمودي الأمامي للسيارة لكل عشاق السباق.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جبار من هونر لمحبي التميز والكاميرات الممتازة

هونر تزلزل الأسواق بأقوى تابلت أندرويد.. السعر مفاجأة

 

ويتميز هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.80 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ 1280 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع مذهلة تصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من مادة NanoCrystal المقاومة للخدش.

هونر Magic 6 RSR Porsche Design

وفي قسم التصوير، يتميز هونر Magic 6 RSR Porsche Design، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 180 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، ولصور السيلفي، توجد كاميرا أمامية ذات زاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

هونر Magic 6 RSR Porsche Design

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية كبيرة بقوة 5600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، وشحن لاسلكي سريع بقدرة 66 وات، ويتوفر الهاتف للبيع عبر موقع هونر الرسمي في بريطانيا، مقابل سعر يبدأ من 1600 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 96.216 جنيها مصريا)، لإصدار بسعة 24 + 1 تيرابايت.
 

هونر Magic 6 RSR Porsche Design
هونر Honor Magic 6 RSR Porsche Design Magic 6 RSR هونر ماجيك 6 آر إس آر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

الإعلامية الشهيرة خلف القضبان| أول صورة لحليمة بولند من داخل السجن.. تفاصيل

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا عاجلا

موضوعات متعلقة

4 أسباب قد تجبر واتساب على مغادرة الهند.. تعرف عليها

ببطارية 6000 أمبير.. فيفو تطلق موبايل رخيص الثمن بمواصفات ممتازة

هيقلب الموازين.. موبايل خارق بتصميم متين وإمكانات جبارة لا مثيل لها

مدمر آيفون من هواوي يصل السعودية بهذا السعر.. تفاصيل

موبايل جبار من آنتل Itel يستاهل فلوسك.. هذه مميزاته

مقارنة هتصدمك.. هواوي Pura 70 Ultra ينافس شاومي 14 ألترا

حصريا.. قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لـ أندرويد 15| شوف تليفونك بينهم

عرض آيفون لا يقاوم.. تخفيض كبير على جوال آبل iPhone 13

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأردني يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار الهجوم على غزة

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق علي صفقة الزمالك المنتظرة

خبير آثار يفجر مفاجأة غير متوقعة.. هل عاش اليهود داخل مصر؟

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الجمعة

أسعار جاك JS4 موديل 2024 بعد تخفيض 190 ألف جنيه .. صور

بيان مهم بشأن صحة الرئيس الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالتها في أبو ظبي| شاهد

فيديو

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ