سعره لا يصدق.. موبايل فخم من هونر يغزو الأسواق العالمية

طرحت شركة هونر Honor، هاتفها الفخم الجديد Magic 6 RSR Porsche Design في الأسواق العالمية، بعد أكثر من شهر ونصف من إطلاقه في الصين، وكما يوحي الاسم، تم تطوير الهاتف الرائد بالتعاون مع شركة صناعة السيارات الأسطورية "بورش"، وهو يتميز بتصميم فاخر مذهل ومواصفات عالية.

هونر تطرح هاتف Magic 6 RSR Porsche Design عالميا

وذكره موقع "gizmochina"، استوحت هونر تصميم هاتفMagic 6 RSR Porsche Design، من تصميم سيارة بورش تايكان الأسطوري، فهو يتميز بجزيرة كاميرا بارزة على شكل سداسي باللون الأسود، ويِأتي بإطار من التيتانيوم المتين خفيف الوزن، مع لوحة خلفية تتسم بجسم يشبه خط الطيران مستوحى من التصميم العمودي الأمامي للسيارة لكل عشاق السباق.

ويتميز هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.80 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ 1280 × 2800 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع مذهلة تصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من مادة NanoCrystal المقاومة للخدش.

هونر Magic 6 RSR Porsche Design

وفي قسم التصوير، يتميز هونر Magic 6 RSR Porsche Design، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 180 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل، ولصور السيلفي، توجد كاميرا أمامية ذات زاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف هونر Magic 6 RSR Porsche Design، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

هونر Magic 6 RSR Porsche Design

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية كبيرة بقوة 5600 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، وشحن لاسلكي سريع بقدرة 66 وات، ويتوفر الهاتف للبيع عبر موقع هونر الرسمي في بريطانيا، مقابل سعر يبدأ من 1600 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 96.216 جنيها مصريا)، لإصدار بسعة 24 + 1 تيرابايت.

