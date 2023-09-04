حادث مرعب يهز أمريكا .. ضابط يقتل ام حامل بكل غشامة |فيديو

في قصة مروعة يقشعر لها الابدان، نشرت الشرطة الأمريكية لقطات مصورة للحظة التي أطلق فيها ضابط النار على أم حامل ، فقتلتها بعد أن رفضت مغادرة سيارتها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،تم إطلاق النار على تاكيا يونج، 21 عامًا، من كولومبوس، أوهايو، عبر الزجاج الأمامي لسيارتها سيدان السوداء بعد أن كانت تسرع نحو الشرطة في موقف سيارات سوبر ماركت.

يُظهر الفيديو الضباط يطلبون من الام الحامل مرارًا وتكرارًا الخروج من السيارة بعد أن زُعم أنها سرقت الكحول قبل سماع طلقة نارية يتبعها صراخ.

وفي الفيديو، الذي تبلغ مدته 36 ثانية، يمكن سماع أم لطفلين يبلغان من العمر ثلاثة وستة أعوام، وهي تسأل الضباط عن سبب مطالبتها بالخروج من السيارة.

وشوهد أحد رجال الشرطة وهو يضرب النافذة بقبضته ويطلب منها "الخروج" و"لا تغادر" بينما يشرح لها أنها متهمة بالسرقة.

ثم يُطلب منها "الخروج من السيارة اللعينة" قبل البدء في الإسراع للخروج من المكان باتجاه الضابط.

عند هذه النقطة تم إطلاق النار وشوهدت السيارة تتحرك عبر موقف السيارات قبل أن تصطدم بالجزء الأمامي من محل بقالة كروجر.