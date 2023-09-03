لمدة 4 أيام.. غلق مزلقان قليوب البلد بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية غلق مزلقان قليوب البلد بمدينة قليوب بدءا من مساء اليوم الساعة ٧مساء ولمدة ٤ ايام على التوالى وذلك لعمل الصيانة اللازمة حفاظاً على حركة القطارات.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت فى وقت سابق غلق الطريق الطريق الزراعي السريع أمام القادمين من الأسكندرية والمنوفية وتحويلة الي الطريق الإقليمي.

و‏أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن حدوث هبوط جزئي محدود في البلاطة العلوية لكوبري بنها على النيل بطريق القاهرة/ الاسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من الإسكندرية الى القاهرة والذى تم إنشاؤه عام 1992 ، وانه على الفور تم الدفع بفرق الصيانة للبدء في الإصلاحات اللازمة كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية في نطاق الكوبري .