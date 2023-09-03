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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يفعلون أشياء فظيعة.. مسئول أوروبي يكشف عن وجود نازيين بصفوف الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، روبرت فيكو، إن وسائل الإعلام الغربية تعرف أن هناك فاشيين ونازيين في صفوف الجيش الأوكراني وتتحدث بصراحة عن ذلك، لكنها لا تدين وجود الجماعات المتطرفة اليمينية في الجيش الأوكراني.

وقال فيكو: “وسائل الإعلام الغربية تقول علنا أن هناك فاشيين في صفوف الجيش الأوكراني.. مثل فوج آزوف، الذي يكون أعضاؤه فاشيين واضحين. هل تعرف ما يقولون في سلوفاكيا؟.. بانديرا وغيرهم ممن يقاتلون هناك مجرد مثيري الشغب في الشوارع على هامش المجتمع… لم أر قط مثيري الشغب في الشوارع مع مدفع رشاش على دبابة.. لكنهم يخدمون في الجيش ويفعلون أشياء فظيعة”.

كما أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، عن عدم رضاه عن حقيقة أنه في الغرب يتم وضع سجادة حمراء أمام مثل هذه التشكيلات.

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وأضاف فيكو: "بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يدعمون الترويج للنازية يدوسون على إرث الانتفاضة الوطنية السلوفاكية”.

وأشار إلى أن السلطات تخشى حظر الرموز النازية خوفا من العقاب من بروكسل وواشنطن، ودعا إلى مناهضة النازية والفاشية بكافة أشكالها.

الجيش الأوكراني أوكرانيا سلوفاكيا

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