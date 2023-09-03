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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2003 يهزم بيراميدز في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، على بيراميدز بهدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ضمن منافسات الجولة الأولي لبطولة الجمهورية.

أحرز هدف الزمالك محمد صلاح في الدقيقة 41 من الشوط الأول للقاء، عبر تسديدة بالقرب من منطقة الجزاء.

سيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات اللقاء خاصة الشوط الأول، وخلقوا فرصا عديدة تكللت بتسجيل هدف وإضاعة بعض الفرص ، بينما الشوط الثاني كان سجالا ما بين الفريقين .

وحرص على حضور المباراة إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك وحازم إمام وجمال حمزة نائبي رئيس قطاع الناشئين.

كما تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول وجهازه المعاون لمتابعة المباراة والوقوف على مستوى لاعبي فريق 2003 .

ويقود فريق 2003، محمد حسن مديرا فنيا، وإبراهيم صلاح وأحمد زكريا مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدرب حراس مرمى، ورضا عبد الواحد إداريا للفريق، ومحمود سعيد إصابات وتأهيل ورفعت حمدي مسئول مهمات.

اسماعيل يوسف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بطولة الجمهورية بيراميدز زمالك 2003 عبد اللطيف أبو رجيلة قطاع الناشئين

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