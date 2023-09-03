محافظ الغربية يتفقد تجهيز معارض أهلا مدارس بالسنطة وزفتي

رحمي يوجه بنقل سيدة مصابه لمستشفى زفتى العام خلال جولته التفقدية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية مساء اليوم لمتابعة تجهيز معارض أهلا مدارس بمركزي السنطة وزفتي لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور

وخلال الجولة وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض "أهلا مدارس" بمختلف المراكز والمدن والأحياء؛ لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وأكد رحمي على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي من خلال التوسع في إنشاء مثل هذه المعارض لبيع كافة المستلزمات بأسعار مخفضة وتنافسية.

وأثناء الجولة وجه محافظ الغربية بنقل سيدة لمستشفى زفتى العام لعمل كافة الفحوصات الطبية الأزمة لها وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع السيدة على الفور وتم نقلها إلى مستشفى زفتى العام وعرضها على الأطباء وعمل الأشعة والتحاليل وتلقي العلاج اللازم تحت متابعة من وكيل وزارة الصحة ورئيس مركز ومدينة زفتى.

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