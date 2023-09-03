تصوير 25 سيدة وفتاة ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك" في مدينة القصير

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر مأمورية تصوير لـ 25 سيدة وفتاة بمقر السجل المدني لمدينة القصير بالتعاون مع مصلحة السجل المدني بالمدينة. تمت هذه الفعالية ضمن إطلاق مبادرة "بطاقتك حقوقك"، حيث أُشرف على سير المأمورية الدكتور ياسر خليل، عضو المجلس القومي للمرأة بمدينة القصير.

تأتي هذه المبادرة استنادًا إلى مسؤولية المجلس القومي للمرأة في تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع، وضمان حصولها على جميع حقوقها من الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية. وتأتي هذه الجهود في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، الذي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.