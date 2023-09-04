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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمسدسات وطائرات .. الشرطة البريطانية تقتل كلبا شرسا خارج عن السيطرة

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية تقتل كلب شرس خارج عن السيطرة

قُتل كلب خارج عن السيطرة بالرصاص على يد مجموعة ضباط الشرطة ببريطانيا، حيث وقع الحادث بعد أن تعرضت امرأة للعض في أولدهام.


وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،ألقي القبض على رجل في لي جرين كلوز، مورسايد صباح الأحد، وشوهدت الشرطة المسلحة ومروحية تابعة للشرطة في الموقع.

فيما تم الإبلاغ في البداية عن وجود كلبين يتجولان في المنطقة، ثم قاما بمهاجمة امرأة وكلبها الكوكابو. 

وتم نقلها إلى المستشفى وهي تعاني من "جروح طفيفة"، لكن مصير كلبها مجهول.

الشرطة البريطانية تقتل كلب شرس خارج عن السيطرة


ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، يبدو أن الكلاب من نوع الألزاسي أو الهاسكي والتي تم تهجينها مع سلالة من نوع البلدج. 

وقال أحد الشهود: "جاءت حوالي خمس سيارات شرطة لا تحمل أي علامات تصرخ وتوقفت خارج ممتلكاتنا مباشرة، ورأينا عددًا من ضباط الشرطة يخرجون بالبنادق ومسدسات الصعق الكهربائي لقتل احد الكلاب الشرسة".

كلب مفترس كلب شرس رصاص

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