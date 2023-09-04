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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقذوا الطفل عمر من ضمور العضلات.. استغاثة عاجلة لأهل الخير| شاهد

صدى البلد

يعاني عمر غيط البالغ من العمر 4 سنوات من مرض ضمور عضلات دوشين ، تم اكتشاف مرضه وهو يبلغ من العمر عامين بعد أن لاحظت عائلته أنه يعاني من تأخر في حركته ومعاناته من صعوبة في المشي ، وهو ما أثار قلقهم خاصة أن أخواته الاثنين لم يعانون من ذلك .

قالت والدة عمر إنها ذهبت به إلى أطباء وقالوا لها إنه يعاني فقط من “شد عضلي ” ويحتاج لبعض الفيتامنات، ولكنه لم يتحسن وأصبح الوضع يزداد سوءا.

وأشارت والدة عمر :"في دكتور قالنا نعمل تحليل CBK وهو تحليل مبدئي عن الضمور .. وكانت نتيجة التحليل مقلقة وكانت النسبة عالية حوالي 5740 .. وابتدينا مشوار عمر .. خاصة وان مرض عمر مش منتشر وبيجيي لواحد في المليون .. ولكن بفضل ربنا حالة عمر ليها علاج .. ولكنه علاج مكلف .. وهو 3 ملايين في السنة "

واستكملت والدة عمر :" احنا فاتحين حسابات بنكية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي .. وتم تجميع مليون و200 ألف جنيه "

وتابعت :" العلاج الطبيعي بيساعده بس انه يقدر يكمل.. والمرض وراثي.. والكود 96500".

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