استشاري طبي يوضح أهم النصائح للوقاية من متحور كورونا الجديد

وجه الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي عدة نصائح للحماية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد، و أولهم هو غسيل الأيدي باستمرار و استخدام الكحول، منبها من الإفراط منه الذي قد يؤدي إلى عدم تأثر الفيروس بالكحول.

أوضح "حتة"، خلال لقائه ببرنامج ست الستات المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم دينا رامز، أن الكحول يجب أن يُستخدم عند الاضطرار و الكثرة منه تزيد من مقاومة الفيروس له، بالإضافة إلى تسببه في حدوث حساسية للجلد، و أكزيما و أمراض جلدية أخرى.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة في حالة وجود شخص مصاب بنفس المكان التي تتواجد فيه، أو بالأماكن المزدحمة التي لا يوجد بها أماكن جيدة التهوية، مع الالتزام بأداب العطس و نظافة الأسطح باستمرار.

