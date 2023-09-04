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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق مفاجئ من الرئيس الأمريكي حول غياب نظيره الصيني عن قمة الـ 20

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، عن خيبة أمله من غياب نظيره الصيني شي جين بينج عن قمة مجموعة العشرين.

وأضاف بايدن دون خوض في تفاصيل "أشعر بخيبة أمل... لكنني سأتمكن من رؤيته".

وتتوقع روسيا أن يحاول الغرب 'إضفاء الطابع الأوكراني' على أجندة قمة مجموعة العشرين المقبلة في نيودلهي الأسبوع المقبل، وحذرت من أنها ستمنع أي إعلان من الاجتماع لا يعكس موقفها بشأن أوكرانيا والأزمات العالمية الأخرى.


قالت الأكاديمية الهندية المخضرمة أنورادها تشينوي لوكالة سبوتنيك، لماذا لا ينبغي لموسكو أن تقلق بشأن أي شيء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزيرتها جانيت يلين ستسافر إلى الهند الأسبوع المقبل لحضور قمة قادة مجموعة العشرين، لتنضم إلى الرئيس جو بايدن، الذي سيكون أيضًا في البلاد في زيارة دولية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان صحفي، 'أثناء وجودها في نيودلهي، ستواصل الوزيرة يلين حشد شركاء أمريكا للحفاظ على دعمنا الاقتصادي الجماعي لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال المساهمات من جميع أنحاء تحالفنا. وستسلط الضوء أيضًا على أهمية فرض تكاليف باهظة على روسيا وتخفيف التداعيات العالمية'. 
 

الأزمات العالمية الرئيس الأمريكي جو بايدن الخزانة الأمريكية

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