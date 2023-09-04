الفرق كبير.. عارضة ازياء ترتدي فستان ريهام عبدالغفور وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة لريهام عبد الغفور من فيلم حريم كريم أثارت جدلا كبيرا وذلك بعد انتشار صورة عارضة أزياء بنفس فستان ريهام عبد الغفور .

وكان الفستان من تصميم فريدة تمراز من مجموعة ربيع صيف 2022.

وكان فستان أصفر اللون مكشوف الكتفين، قصير، لكن ريهام عبد الغفور أجرت عليه تعديلا بسيطا بعدما زادت من طول الفستان قليلا، كما غيرت من الشكل عند منطقة الصدر من خلال تعديل قصة الوشاح الأصفر.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.