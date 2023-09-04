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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على متنها الإماراتي النيادي.. المركبة الفضائية دراجون تعود إلى الأرض.. فيديو

الفضاء
الفضاء

عادت مركبة الفضاء دراجون إلى الأرض، اليوم الاثنين، عقب 6 أشهر من بقاء طاقمها كرو 6 في محطة الفضاء الدولية ومن بينهم الإماراتي سلطان النيادي.

ووصلت المركبة الفضائية وعلى متنها الطاقم إلى سواحل فلوريدا الأمريكية عقب رحلة من الفضاء استمرت منذ أمس.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، انفصال المركبة الفضائية (دراجون)، التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وأفراد طاقم Crew-6، بنجاح، عن محطة الفضاء الدولية؛ الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى في رحلة عودة الطاقم بعد إنجازهم للمهمة التي استمرت 6 أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام " أن المركبة الفضائية (دراجون) إضافة إلى طاقم Crew-6، تحمل أيضا رائدا فضاء من وكالة "ناسا" هما ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء أندري فيدياييف من (روسكوزموس) عن محطة الفضاء الدولية، وبعد ذلك قامت المركبة بسلسلة من العمليات للابتعاد عن المختبر المداري وفي طريقها للعودة إلى الأرض.

 

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية فلوريدا الأمريكية

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