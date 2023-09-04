مصرع 6 عمال في انفجار منجم للفحم شمال إيران

لقى 6 عمال مصرعهم جراء انفجار بمنجم على عمق 400 متر تحت الأرض، في مدينة دامجان بمحافظة سمنان شمال إيران.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، انتشلت فرق الإنقاذ جثث العمال الستة بعد أن حوصروا داخل المنجم بعد الانفجار، الذي أشارت إلى أنه نتج عن تراكم الغاز.

ونقلت الوكالة عن كمال طاهريان، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة سمنان، القول إن الانفجار وقع بالمنجم على عمق 400 متر تحت الأرض.

من جانبه، نقلت وكالة “فارس” الإيرانية، عن طاهريان أن عمق النفق الذي وقع فيه الانفجار وأدى إلى حبس 6 من عمال المنجم هو 700 متر، ووقع الحادث على عمق 400 متر.