الداخلية تكشف لغز العثور على جثة مزارع في الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم.

أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الدقهلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض ، كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.