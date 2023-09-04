سلاح ومخدرات .. الأمن العام يداهم أوكار المجرمين بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهوها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمو ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (9) قضايا مخدرات "إتجار" وسلاح.. بإجمالى (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو - فرد محلى "طلقة لذات العيار") بحوزة 9 متهمين "لـ 3منهم معلومات جنائية" كما تم تنفيذ (646) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا مخدرات "إتجار".. بإجمالى (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12,500 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .