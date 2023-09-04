خبر سار من مران بيراميدز بشأن رمضان صبحي

تعافى رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الأولى من معسكر الإعداد المقام حاليا في تركيا وشارك في التدريبات الجماعية وبات جاهزا تماما للمباريات المقبلة.

رمضان صبحي يتعافى من الضامة ويشارك في التدريبات الجماعية

وأصيب رمضان صبحي بمزق في العضلة الضامة خلال الأيام الأولى من المعسكر وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف صباحا ومساء للتعافي من الإصابة، وغاب عن المباريات الودية الثلاثة الأولى التي خاضها الفريق في معسكره بمدينة بوردور التركية.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة بصورة طبيعية في مران الكرة كاملا اليوم لأول مرة وظهر بمستوى متميز وبات جاهزا لضربة بداية الفريق في مشواره بدوري أبطال أفريقيا ولقاء الجيش الرواندي المحدد له يوم ١٧ سبتمبر الجاري في دور ال٣٢ من البطولة القارية بالعاصمة كيجالي.