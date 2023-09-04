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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة البيئة تعلن إطلاق أول مؤتمر للاستثمار المناخي خلال الشهر الجارى

صدى البلد

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 ، مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر  لتوحيد الرؤي وتعزيز سبل التعاون لدعم العمل البيئي و التصدي لآثار التغيرات المناخية بالتعاون مع صندوق المناخ الاخضر كشريك استراتيجي لحماية البيئة، وذلك علي هامش مشاركتها في قمة المناخ الأفريقية ، المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى  بالعاصمة الكينية نيروبي. 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اللقاء تناول فرص التعاون مع الصندوق والمشروعات الخاصة بمصر والتي دعمها الصندوق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة  كذلك الخطة الوطنية للتكيف و المشروع الرائد الخاص بحماية النيل والخاص بالتكيف بالإضافة إلى إعداد خطة للاستثمار في المناخ والتي تم اطلاق المرحلة الأولي منها بمؤتمر المناخ cop27 و التي نأمل ان يتم إطلاق المرحلة الثانية منها  خلال cop28 .

وأضافت وزيرة البيئة، أن ربط تغير المناخ بالاستثمار يعد آلية مبتكرة  للوصول إلي تمويل أكثر فاعلية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحفيز القطاع الخاص ، حيث أطلقت مصر مجموعة من الحوافز الاقتصادية الخضراء قبل مؤتمر المناخ cop27 والمرتبطة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات بكافة أنواعها وبدائل الأكياس البلاستيكية علاوة علي قيام وزارة البيئة بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي  و المناخي تهدف إلي إعداد حزم استثمارية لدخول القطاع الخاص و خفض المخاطر الخاصة بمشاركته من خلال فتح قنوات تعاون مع البنوك الدولية و الوطنية و العمل علي تحقيق فهم اكثر لتمويل المناخ.

وأعلنت وزيرة البيئة، عن إطلاق مصر أول مؤتمر للاستثمار البيئي المناخي لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص والتي تساعد فى مواجهة اثار التغيرات المناخية.

و لفتت د. ياسمين فؤاد ، إلى أهمية دور  الصندوق في مضاعفة تمويل المناخ مجال التكيف كأحد توصيات مؤتمري المناخ 26، 27 معربة عن املها أن يلعب الصندوق دور فعال في تمويل مشروعات التكيف بالقارة الافريقية و خاصة أنه قام بدعم الكثير من الدول في مجال إعداد الخطط الوطنية للتكيف.

وأوضحت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 ، أن من أهم المجالات  التي تعد ذات اولوية حاليا هو القطاع الزراعي خاصة مع تأثير التغيرات المناخية علي الرقعة الزراعية والمياه وانتاجية المحاصيل والتأثير المباشر علي صغار المزارعين وأهمية ربط تغير المناخ بالتصحر لأن معظم الشعوب تعتمد علي الزراعة مما يوثر علي الأمن الغذائي لشعوبها.

جديرا بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 قد توجهت إلى العاصمة الكينية نيروبي ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ، المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى، بهدف معالجة آثار تغير المناخ والتكلفة المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا، وذلك بمشاركة انطونيو غوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، وعدد كبير من الوزراء الأفارقة.

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