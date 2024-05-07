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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل زوجته في النهضة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل زوجته في النهضة بعد التعدي عليه بالضرب لمدة يومين.

وكشفت التحريات الأولية حول مقتل طفل صغير يبلغ من العمر 6 سنوات على يد زوج والدته في منطقة النهضة بالسلام بمحافظة القاهرة، وأن المتهم كان يتعدى عليه بالضرب بشكل دائم كونه كان يتعاطى مواد مخدرة، ولم تتمكن الزوجة من تركه كونه كان يهددها.

وأضافت التحريات، أن المتهم كان يضرب الطفل لمدة يومان بسبب بكائه الشديد حتى أحدث به عدة إصابات متفرقة بالجسد، وظل يعذبه حتى توفى في أيده، وبعدها تركه وفر هاربًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوجود جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 6 سنوات وبه آثار تعذيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم بإنهاء حياة المجني عليه عاطل يدعى «ماهر. س» يبلغ من العمر 32 عاما، ، وتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النهضة القاهرة محكمة جنايات القاهرة مديرية امن القاهرة منطقة النهضة

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