إثيوبيا بلا تأثير .. بالأرقام| أثر انضمام الأعضاء الجدد على نمو بريكس

كشفت صحيفة هندية، اليوم الاثنين أن انصمام إثيوبيا إلى مجموعة بريكس، لن يؤثر في نمو حصة المجموعة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، موضحة بالأرقام أثر انضمام الأعضاء الستة الجدد على بريكس.

ونشرت صحيفة إيكونوميك تايمز" الهندية، ورقة بحثية حول تأثير الدول المنضمة حديثا إلى بريكس، في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، موضحة أنها سترتفع إلى 30% اعتبارًا من يناير 2024.

وقالت المذكرة الصادرة من البنك المركزي الهندي إن التأثير الأكبر لانضمام الدول الأعضاء الست الجديدة إلى البريكس سيكون على حصة إنتاج النفط العالمي التي سترتفع إلى 40% من 18% الحالية، وهو ما من المتوقع أن يغير قواعد اللعبة المحتملة لنظام الدفع واكتشاف الأسعار.

وأضافت سترتفع حصة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 30% اعتبارًا من يناير 2024 عندما تنضم الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى المنظمة مقارنة بـ 26% الآن.

وتبلغ الحصة الإجمالية للأعضاء الستة الجدد في مجموعة البريكس في الناتج الاقتصادي العالمي حاليا 4%، في حين يصل الناتج المحلي الإجمالي الوطني إلى 4% في السعودية، و2% في كل من الأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومصر، و1% في إيران. وكتبت صحيفة إيكونوميك تايمز نقلا عن الورقة البحثية للبنك أن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا لن يكون له أي تأثير تقريبا على نمو حصة مجموعة البريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشارت إلى أن الصين مساهمة الصين في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس 70%، والهند 13%، وروسيا 8%، والبرازيل 7%، وجنوب أفريقيا 2%، وهو ما يعادل تمامًا حصة البريكس البالغة 26% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا إلى المصرف.

وقالت المذكرة إن التأثير الأكبر لانضمام الدول الأعضاء الست الجديدة إلى البريكس سيكون على حصة إنتاج النفط العالمي التي سترتفع إلى 40% من 18% الحالية، وهو ما من المتوقع أن يغير قواعد اللعبة المحتملة لنظام الدفع واكتشاف الأسعار.

وبالمثل، سترتفع حصة دول البريكس في تجارة السلع العالمية من 20% إلى 25%، وسترتفع حصة تجارة الخدمات العالمية إلى 15% من 12%، حسبما ذكر البنك، مضيفًا أن حصتها في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية ستزيد بنسبة 10%، 600 علاوة على ذلك، فإن إضافة ستة أعضاء جدد إلى مجموعة البريكس سوف تجعلها تسيطر على 46% من سكان العالم في عام 2024.

وانضمت مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى البريكس، وهو القرار الذي تم اتخاذه في قمة المنظمة في جوهانسبرج أغسطس الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.