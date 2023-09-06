عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رسامة من طراز فريد.. عنود أول طفلة مصرية تترجم الخط المسند ومتعددة المواهب|شاهد

الطفله عنود
الطفله عنود

لم يمنعها صغر سنها، من أن تصبح أول طفلة مصرية تتعلم الخط المسند، وهو أحد خطوط اللغة الهيروغليفية، إنها الطفلة العبقرية عنود محمد.

عنود أصغر طفلة تتعلم الخط المسند

عنود طفلة تبلغ من العمر ١١ عاما وهى بالصف الأول الإعدادى، ابنة مدينة دمياط ، لها مواهب كثيرة ومتعددة، وتعشق الفن التشكيلي رسمت لوحات تعد تحفا فنية، كما أنها كاتبة ولها مقالات أدبية وقصص قصيرة، رحلة كفاح فنية في سن صغير انتهت بتكريمها  في الحفل الختامي لمهرجان الطفل المبدع وسط مواهب عديدة بمجالات مختلفة أغلبها الرسم وإلقاء الشعر والإنشاد الدينى.

التقى" صدى البلد " بالطفلة عنود والتى أكدت أنها بحثت كثيرا إلى أن تعلمت الخط المسند، وهو الخط اليمنى وأسهل بكثير من اللغة الهيروغليفية واستخدموه باليمن لسهولته.

الخط المسند سهل وأكثر انتشار باليمن

وأوضحت، أن الخط المسند أحد الثقافات اليمنية التى قدمها أهل اليمن تصغيرا للغة الهيلوغريفية، كان ذلك سببا باصبح منتشرة في اليمن.

وأشارت إلى أنها  تترجم عما يدور بخاطرها  من خلال لوحاتها  بعبارات قصيرة،  وتابعت ، بدأت أتعمق وأتعلم الكتابة فأخذت أكتب مقالات أدبية وفلسفية وقصص قصيرة، وأحيانا روايات مستوحاه من مشاهد حقيقية من الواقع، وأشاد بها معلميني في المدرسة ومسؤولي المواهب في الإدارة التعليمية.

تعشق الرسم وكتابه القصص القصيرة والانشاد

وأضافت الطفلة، أن الكتابة أثرت بالإيجاب على رسوماتي، فأصبحت كل لوحة لها قصة وحكاية بعمق وهدف لدرجة أن من كان يقرأ كتاباتي أو يرى رسوماتي يظن أنها لشخص أكبر سنًا واشتركت في المنتدى الثقافي الأدبي بدمياط والتابع لمديرية الشباب والرياضة وتعلمت كتابة المقالات والأخبار بشكل احترافي وكيف أفرق بين الخبر الزائف والشائعات. 

دمياط الإنشاد الديني الثقافى الاول الاعدادي المنتدى الثقافي القاء الشعر الفن التشكيلي الصف الاول الاعدادي حفل الختام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه|الذهب يتراجع مجددا الآن في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

سعر جديد للدولار|الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس وقرار الحكومة

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

الأزمة تشتعل | تفاصيل هجوم محمد فضل على الأهلي.. وصدمة النادي

محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

بسبب سد النهضة .. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

لا سوزا ولا موليكا|محمود المخبزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

مد شبكات وخطوط لمرفق الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة برأس البر

غلق وتحرير محاضر جنح صحية لأحد المطاعم بمدينة دمياط

اعتماد الأحوزة العمرانية في 60 عزبة بمراكز دمياط

اعتماد الأحوزة العمرانية لـ5 عزب تابعة لمراكز دمياط

اكشف واطمن.. 100 يوم صحة تنتشر بشوارع مدن دمياط

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

مش للرجال بس.. دعاء ودينا أول سيدتين تعملان في مهنة الحلاقة

تحرير 1226 محضرا تموينا وضبط شكائر دقيق وسكر محظور تداولهم بدمياط

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023| فيديو

شاهد ما كشفته كاميرات الأقمار الصناعية عن المطارات الروسية السرية

لافروف يصل إلى جاكرتا للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا

الأهلي خير مثال| فاروق جعفر يتحدث عن رئيس نادي الزمالك الجديد

طقس شديد السخونة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية وسط مواجهات عنيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 آلاف جنيه انخفاضا في طن الحديد| أسعار مواد البناء تفاجئ المصريين.. تفاصيل

8 علامات تظهر على القدم.. تعرف على أعراض ارتفاع الضغط والكوليسترول

طريقة تحضير شوربة الكرنب دايت

طريقة تحضير شوربة كرات اللحم والذرة

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ